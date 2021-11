Reizigers gebruikten 3,3 miljoen tests via Testen voor je Reis

In de periode van 1 juli tot 1 oktober zijn er 3,3 miljoen gratis tests gebruikt voor reizen, meldt het ministerie van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. Iedereen die in deze periode naar het buitenland reisde en een coronabewijs nodig had, kon gratis een test laten doen. De kosten van de tests liggen op ongeveer 135 miljoen euro, maar de daadwerkelijke kosten voor het hele project liggen hoger, aldus het ministerie.