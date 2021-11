Gemeenten veranderen weinig aan coronacontroles

Gemeenten in Nederland blijven de komende weekenden met name optreden tegen horecazaken die de coronacontrole niet serieus uitvoeren. Er wordt steekproefsgewijs gecontroleerd en zaken waarover alarmerende signalen binnenkomen kunnen op een bezoekje rekenen. Zo was het al vanaf de invoering van de coronatoegangspas en daar verandert weinig aan na de mededelingen over aanscherpingen van het kabinet dinsdagavond. „We kunnen niet overal handhavers neerzetten en dat willen we ook niet”, zo vat de gemeente Den Haag het beleid samen.