Een nieuwe financiële standaard voor het rapporteren over de vergroeningsslag van bedrijven kan het lastiger maken om te ‘greenwashen’, oftewel iets als duurzaam en klimaatvriendelijk presenteren dat dit eigenlijk helemaal niet is. Daarom heeft de financiële standaardenmaker IFRS op de klimaattop in Glasgow aangekondigd dat er nieuwe boekhoudregels gaan komen voor informatie over duurzaamheid.