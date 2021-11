Rentebesluit Fed beheerst handelsdag Amerikaanse beurzen

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag kalm aan de handelsdag begonnen. Beleggers houden hun kruit droog in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. De verwachting is dat de Fed meer duidelijkheid geeft over de start en tempo van de afbouw van het corona-opkoopprogramma. Verder verwerken handelaren de cijfers van salarisverwerker ADP over de ontwikkeling van de Amerikaanse arbeidsmarkt. Voor bedrijfsnieuws staan onder meer gamesbedrijf Activision Blizzard en taxi-app Lyft in de belangstelling.