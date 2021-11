Klimaatactiviste Greta Thunberg heeft beloofd dat ze „scheldwoordneutraal” zal worden. Ze deed die toezegging op Twitter nadat was gefilmd hoe ze „je kan die klimaatcrisis in je reet steken” scandeerde tijdens een manifestatie in een park in Glasgow, waar klimaattop COP26 wordt gehouden. Scheldwoordneutraal is een knipoog naar klimaatneutraal.