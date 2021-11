De rechtszaak over de moord op Ralf Meinema, die eind maart 2017 in de kofferbak van zijn eigen auto werd gevonden op de rand van een kanaal bij Coevorden, wordt dit jaar niet meer gehouden. De rechtbank in Assen wil een extra, uitgebreid DNA-onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut laten uitvoeren. Daarmee loopt de zaak maanden vertraging op.