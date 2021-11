Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het coronavaccin van het Indiase bedrijf Bharat Biotech goedkeuring gegeven. De noodtoelating maakt de weg vrij voor de aanvaarding van het Covaxin-vaccin in andere landen. De wetenschappelijke adviseurs van de WHO hebben vastgesteld dat het vaccin van Indiase bodem voldoet aan de vereisten en de voordelen ervan opwegen tegen de risico’s.