De Egyptische regering heeft het begin van de verhuizing van de hoofdstad naar nieuwbouw 45 kilometer ten oosten van Cairo aangekondigd. De nieuwe stad is nog niet af en heet vooralsnog Nieuwe Administratieve Hoofdstad. De regering gaat in december serieus beginnen met de verhuizing van kantoren wat in de eerste fase zes maanden gaat duren, zo is woensdag bekendgemaakt.