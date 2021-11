De monumentale John Frostbrug in Arnhem krijgt volgend jaar een grote opknapbeurt. De John Frostbrug is de brug waar zich in september 1944 de Slag om Arnhem afspeelde. De geallieerden wilden de brug veroveren op de Duitse bezetters, maar dat mislukte, waardoor de bevrijdingsopmars tot stilstand kwam. De brug over de Rijn is geschilderd in de kleuren van de Britse Airborne Division.