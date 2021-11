CIDI wil aangifte doen tegen ON-voorzitter om antisemitisme

Het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) onderzoekt of het mogelijk is aangifte te doen tegen Taco Dankers, de voorzitter van de Raad van Toezicht van Ongehoord Nederland. Aanleiding is een publicatie van NRC, dat dinsdag meldde dat Dankers de leiding heeft over een denktank die regelmatig antisemitisch gedachtegoed zou verspreiden. „Als het juridisch kan, dan zullen we dat doen”, aldus CIDI-directeur Hanna Luden.