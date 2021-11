Verdachten diamantroof Schiphol doen er het zwijgen toe

Zes mannen die volgens justitie de hand hebben gehad in de grote diamantroof op luchthaven Schiphol in februari 2005 willen ruim zestien jaar later nog altijd niets kwijt over hun vermeende betrokkenheid. „Zwijgrecht!”, klonk het woensdag frequent bij de start van de strafzaak in het hoger beroep bij het gerechtshof in Amsterdam. Slechts een verdachte gaf mondjesmaat antwoord op vragen. Hij ontkende en zei zich verder weinig te kunnen herinneren.