Gemotoriseerd verkeer moet in de schemering en het donker oppassen voor edelherten, reeën en wilde zwijnen die ineens de weg oversteken. Omdat er dit najaar heel weinig eikels en beukennootjes zijn, steekt het wild vaker de weg over op zoek naar voedsel. Ook lopen de dieren vaker in wegbermen om gras te eten, waarschuwt de provincie Gelderland, waar de meeste bossen van Nederland te vinden zijn.