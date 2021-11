Beurzen wachten op Fed-besluit, Wolters Kluwer aan kop in AEX

De Europese beurzen bleven woensdag dicht in de buurt van de recente recordstanden. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van het belangrijke rentebesluit van de Federal Reserve. Kenners verwachten dat de Fed na sluiting van de Europese aandelenhandel een definitief besluit zal nemen over de afbouw van de coronasteun voor de grootste economie ter wereld. Ook zal worden gelet op opmerkingen van de centrale bank over de hard oplopende inflatie in de Verenigde Staten.