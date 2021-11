De toename van het elektrisch rijden in Europa wordt geremd door de gebrekkige laadcapaciteit. De Europese federatie van autofabrikanten ACEA waarschuwt voorafgaand aan de discussie over de alternatieve brandstoffeninfrastructuur (AFIR) die Brussel in juli voorstelde, dat er niet alleen een tekort is aan laadpalen in het algemeen. Ook is maar een op de negen laadpalen een snellader.