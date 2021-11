Duitse industriële bedrijven lijken iets minder last te hebben van materiaaltekorten als gevolg van de problemen in de leveringsketens wereldwijd. Uit een enquête van onderzoeksinstituut Ifo blijkt dat afgelopen maand nog 70 procent van de producenten in Duitsland problemen had om aan grondstoffen en onderdelen te komen. Een maand eerder speelde dit nog bij zeker 77 procent van de bedrijven.