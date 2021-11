Vijf van de dertien mensen die dinsdagavond werden aangehouden bij een demonstratie bij het ministerie van Justitie aan de Turfmarkt in Den Haag zitten nog vast, meldt de politie. De andere acht zijn heengezonden, maar het is niet duidelijk of zij bijvoorbeeld een boete krijgen. Betogers demonstreerden tegen de coronamaatregelen en een aantal van hen gooide daarbij met stenen en vuurwerk naar agenten.