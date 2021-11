Van Dissel: bescherming door vaccins daalt heel licht

De coronavaccins beschermen voor ongeveer 94 procent tegen ziekenhuisopnames. Dat is wat lager dan voorheen, maar het valt binnen de marges die eerder zijn berekend, dus er kunnen niet meteen conclusies worden getrokken uit de daling. „We moeten het een paar weken achter elkaar observeren om te zien of het iets structureels is wat zich voortzet”, zei Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag tegen de Tweede Kamer.