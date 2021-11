Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt vooralsnog in totaal acht mannen van de moord op de Zwijndrechtenaar Manuel Alvarez y Peña (29). Zijn lichaam werd op 2 augustus in stukken teruggevonden in koffers die in de achterbak lagen van een opvallend scheef geparkeerde auto in Dordrecht. Over het motief van het misdrijf is door politie en justitie tot nu toe nog niets bekendgemaakt.