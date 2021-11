Onderzoek in Belgische kazernes naar rechts-extremisme

De Belgische federale politie heeft woensdagmorgen vroeg huiszoekingen gedaan in drie militaire kazernes en acht woningen, melden verschillende media in België. Het onderzoek maakt deel uit van een groot onderzoek naar rechts-extremisme binnen defensie. Dat is opgezet naar aanleiding van de zaak rond de Belgische beroepsmilitair Jürgen Conings die eerder dit jaar zware wapens stal uit een kazerne en virologen en de overheid bedreigde.