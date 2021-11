Een 34-jarige man uit Apeldoorn en een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn dinsdag aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Via de Hongaarse grens zouden Syrische migranten de EU binnen zijn gesmokkeld, meldt het Openbaar Ministerie. Drie panden in Apeldoorn en Zutphen zijn doorzocht.