Spiegeldepot van Boijmans klaar voor opening door koning

Het veelbesproken depot van museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, het eerste voor publiek toegankelijke museumdepot ter wereld, is klaar voor de opening vrijdagmiddag door koning Willem-Alexander. Het gebouw, in de vorm van een schaal, is bekleed met 1664 panelen van spiegelglas, in totaal 6609 m2, waarin Rotterdam, de hemel en de voorbijgangers weerspiegelen. „Ik weet nu al dat dit het gebouw wordt waarvoor de meeste selfies zullen worden gemaakt”, zei de Rotterdamse cultuurwethouder Said Kasmi. Hij sprak in aanloop naar de opening tijdens een bijeenkomst op de bovenste etage, 35 meter boven de begane grond. Kasmi vindt de te verwachten toeloop „geweldig voor de economie voor de stad”.