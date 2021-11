Ziekenhuis Weert trekt opnamestop coronapatiënten weer in

Het Sint Jans Gasthuis (SJG) in Weert heeft de opnamestop voor coronapatiënten, die afgelopen maandag inging, weer opgeheven. Dat kon nadat het ziekenhuis afspraken had gemaakt met een naburig verzorgingshuis over de opvang van coronapatiënten. Ook zijn er afspraken gemaakt met ziekenhuizen in de regio om overplaatsen makkelijker te maken. Dit ondanks het feit dat ook die ziekenhuizen bijna vol liggen, liet een woordvoerster van SJG woensdag weten.