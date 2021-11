Het vervoer van vracht heeft luchtvaartmaatschappij Lufthansa in het afgelopen kwartaal goed gedaan. Ook de terugkeer van vliegtuigpassagiers die na alle coronaperikelen weer op vakantie wilden hielpen het Duitse bedrijf aan een operationele winst. Dat is de winst die behaald wordt met de normale bedrijfsvoering, namelijk het uitvoeren van vluchten en alles wat daarvoor nodig is.