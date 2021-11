Zwembaden hopen met mondkapjesplicht QR-checks te kunnen ontlopen

Zwembaden en zwemscholen zijn teleurgesteld dat ze zwemmers en publiek vanaf 18 jaar straks om een coronatoegangsbewijs moeten gaan vragen. Volgens voorzitter Shiva de Winter van Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) kan die aankondiging van het kabinet een grote financiële klap betekenen voor de zwembranche. Hij wil nu gaan kijken of het mogelijk is dat zwembaden door bijvoorbeeld het instellen van een mondkapjesplicht en andere maatregelen nog onder de QR-checks uit kunnen komen. Daarover wil hij ook in overleg met de overheid.