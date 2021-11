De MBO Raad steunt de oproep van het kabinet om de basisregels tegen de verspreiding van corona na te leven. „We moeten voorkomen dat in het ergste geval de scholen toch weer deels dicht zouden moeten door corona” stelt voorzitter Adnan Tekin van de MBO Raad. „Dat is niet in het belang van de studenten, maar ook niet van de docenten en de medewerkers.”