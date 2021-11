Vakbond CNV vindt het goed dat het kabinet „gedoseerd” coronamaatregelen neemt. „Het kabinet kiest nu grotendeels voor maatregelen waar we inmiddels aan zijn gewend. De 1,5 meter, mondkapjes. Voor dit moment verstandige maatregelen”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin in een eerste reactie op de coronapersconferentie. „Laten we hopen dat dit genoeg is om het aantal besmettingen terug te dringen”, benadrukt de vakbondsman.