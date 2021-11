Tijdens de eerste dagen van de VN-klimaattop in Glasgow is „enige vooruitgang” geboekt, maar het is zaak te waken voor valse hoop. Met die woorden sloot de Britse premier Boris Johnson het eerste deel van de conferentie af waarin zo’n 120 regeringsleiders en staatshoofden toespraken hielden en in sommige gevallen nieuwe toezeggingen deden.