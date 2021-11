De omgeving van het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag is dinsdagmiddag extra beveiligd in aanloop naar de coronapersconferentie om 19.00 uur. Dat gebeurde nadat eerder op de dag oproepen op sociale media circuleerden om te demonstreren bij het gebouw waar de persconferentie plaatsvindt. Er is veel politie aanwezig en er zijn hekken rond het gebouw aan de Turfmarkt geplaatst.