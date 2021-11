Staalreus ArcerlorMittal onderuit in AEX-index Amsterdam

Staalconcern ArcerlorMittal was dinsdag de sterkste daler in de AEX-index in Amsterdam. Het aandeel stond onder druk door de forse daling van de prijzen van ijzererts en koper. Een dag eerder behoorde het concern nog tot de smaakmakers op het Damrak na het nieuws dat de Verenigde Staten en Europa hun geschil over importheffingen op staal en aluminium hebben bijgelegd. ArcelorMittal verloor uiteindelijk bijna 4 procent, na de plus van 2 procent een dag eerder.