De HuB.Bibliotheek in Kerkrade is verkozen tot de beste bibliotheek van Nederland 2021, meldt de Stichting NBD Biblion, die zich inzet voor openbare bibliotheken en mediatheken. De HuB.Bibliotheek won van vier concurrenten, de bibliotheken Budel, Venlo en Alphen Centrum in Alphen aan den Rijn en CulturA & Zo Nootdorp. De beste bibliotheekmedewerker van het jaar is Jantien Borsboom van de bibliotheek Midden-Brabant geworden.