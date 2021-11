De school anno Domini 2030

Identiteitsverklaring reformatorische school anno 2030, voorbeeld 1: „De grondslag is te vinden in de Bijbel, uitgewerkt in de belijdenisgeschriften. In principe zijn de Tien Geboden de norm voor op school. Maar alles binnen de grenzen van de burgerschapswet, de Grondwet, de Algemene wet gelijke behandeling en de verdere Nederlandse wetgeving. We leren de kinderen respect voor de basiswaarden die de inspectie benoemt. En de kinderen mogen zelf hun eigen mening hebben over geloof en leven.”