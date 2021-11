Jonge artsen: meer aandacht nodig voor link gezondheid en klimaat

Jonge artsen en geneeskundestudenten wijzen delegaties op de klimaattop in Glasgow op de link tussen klimaatverandering en onze gezondheid. Daar is volgens hen nog veel te weinig oog voor, terwijl het verband tussen de opwarming van de aarde en gezondheidsschade volgens hen heel direct is. „Klimaatverandering is in deze eeuw de grootste bedreiging voor onze gezondheid”, zegt arts en onderzoeker Iris Blom. Die inschatting komt niet van haar persoonlijk, maar van het gerenommeerde vakblad The Lancet.