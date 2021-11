MH17-proces waarschijnlijk maanden vertraagd

Het omvangrijke MH17-proces loopt waarschijnlijk maanden vertraging op. De rechtbank wil nog een poging doen om een belangrijke Russische getuige te horen. Tot dit verhoor is geweest, of definitief niet door kan gaan, kan het Openbaar Ministerie niet met de strafeisen komen tegen de vier verdachten. Deze zouden half november komen, maar dit wordt nu mogelijk pas februari volgend jaar, zei de officier van justitie in de rechtbank op Schiphol.