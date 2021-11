Het aantal mensen dat zich laat vaccineren tegen het coronavirus, neemt weer iets toe. Dat komt naar voren uit de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In hoeverre dat komt door het stijgende aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en sterfgevallen, of door de mogelijke uitbreiding van coronatoegangsbewijzen, laat het instituut in het midden.