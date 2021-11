Dag cel en taakstraffen voor vrouwen na aanranding pizzakoerier

Twee vrouwen van 25 jaar die waren beschuldigd van het aanranden van een 17-jarige pizzakoerier en het filmen daarvan in mei vorig jaar zijn dinsdag veroordeeld tot een dag gevangenisstraf en taakstraffen van 120 en 60 uur. De rechtbank in Alkmaar sprak een van de vrouwen vrij van de aanranding, maar achtte beiden schuldig aan het maken en verspreiden van de filmopnamen. De officier van justitie had tegen de twee drie maanden cel geëist.