Door grote hoeveelheden vulkanische as in de lucht zijn alle vluchten naar het Canarische eiland La Palma voorlopig geschrapt, maakte luchthavenexploitant Aena dinsdag bekend. Op sommige delen van het eiland zijn hoge concentraties zwaveldioxide in de lucht gemeten waardoor 22 scholen moesten sluiten, meldde zender RTVE op gezag van de autoriteiten.