Journalisten, advocaten en mensenrechtenexperts van over de hele wereld hebben zich verzameld in de Nieuwe Kerk in Den Haag, voor de opening van een speciaal tribunaal voor moorden op journalisten. Het zogenoemde Volkstribunaal voor de moord op journalisten wil overheden ter verantwoording roepen die te weinig zouden hebben gedaan om de moordenaars te veroordelen.