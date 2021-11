Handhavers hebben afgelopen weekend tientallen overtredingen geconstateerd bij het controleren van de coronatoegangsbewijzen in Amsterdamse horecazaken. In totaal zijn meer dan driehonderd controles uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de ondernemers, laat een woordvoerster van de burgemeester weten. Daarover wordt woensdag meer bekend.