De man uit Geldrop die in augustus in Den Bosch een dodelijk ongeval veroorzaakte met een gestolen auto, was drie dagen daarvoor ontslagen uit een psychiatrisch ziekenhuis in Eindhoven. De 43-jarige Hugo H. was daar een kleine week eerder op de crisisafdeling gedwongen opgenomen vanwege zijn verwarde gedrag, maar na een kleine week dus weer heengezonden.