Staalproducent ArcelorMittal onderaan in afwachtende AEX

ArcelorMittal was dinsdag de grootste daler in de Amsterdamse AEX-index. De staalfabrikant kampte met een forse daling van de prijzen van ijzererts en koper. De Europese aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de belangrijke tweedaagse beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag begint. Ook hielden beleggers de ontwikkelingen op de klimaattop in Glasgow in de gaten.