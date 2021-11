De digitale databank Netwerk Oorlogsbronnen bevat al 12,5 miljoen bronnen. In de databank kan iedereen de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in de eigen familie of buurt nazoeken. Na de start in 2016 zijn veel nieuwe bronnen ontsloten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijft het Netwerk Oorlogsbronnen dan ook financieren, zo is dinsdag op een congres bekendgemaakt.