Liefdadigheidsfondsen IKEA Foundation en Rockefeller Foundation willen het mogelijk maken dat ook armere landen de overgang maken naar duurzame energie. Daarvoor richten ze de Global Energy Alliance for People and Planet op, zo werd tijdens de klimaattop COP26 in Glasgow bekendgemaakt. De goededoelenstichting krijgt 10 miljard dollar om het gebruik van hernieuwbare energie over de hele wereld te bevorderen.