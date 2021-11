Donna Tartt en Hilary Mantel duiken op kunst van het Mauritshuis

Schrijvers van naam en faam werken mee aan een boek over de kunstwerken in het Mauritshuis in Den Haag, dat in januari verschijnt ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het museum. Isabel Allende, Margaret Atwood, Nicci French, Arnon Grunberg, Murat Isik, Hilary Mantel, Cees Nooteboom, Donna Tartt, Tommy Wieringa, Adriaan van Dis en anderen vertellen in Pennen over Penselen wat een bepaald werk in de kunsttempel aan de Hofvijver voor ze betekent.