Coronawoorden volop aanwezig in 16e editie van Dikke van Dale

Anderhalvemetersamenleving, coronaveilig, Covid, knuffelcontact, superverspreider, testsamenleving en viruswappie zijn nieuwkomers in de 16e editie van de Dikke van Dale, het Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal. Het bevat vele duizenden nieuwe woorden. Veel van die woorden hebben te maken met andere actuele onderwerpen zoals klimaat, inclusiviteit of sociale media. Het nieuwe woordenboek verschijnt pas in maart volgend jaar, maar kan al gereserveerd worden.