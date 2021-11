De 43-jarige Paul S. uit Roosendaal, die in augustus werd opgepakt omdat hij een nepbom bij de ambassade van Saudi-Arabië had neergelegd, zou ook zware bedreigingen hebben geuit naar misdaadjournalist John van den Heuvel en advocaat Inez Weski. De verdachte moet zich bij de rechtbank in Breda verantwoorden. Dinsdag was daar de eerste inleidende zitting.