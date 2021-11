De politie onderzoekt of een dodelijk ongeval in Blerick (Venlo) maandagavond opzettelijk veroorzaakt is. Op bewakingsbeelden is te zien dat een auto op de Burgemeester Gommansstraat met hoge snelheid achter een scooter aanrijdt en deze met een harde klap ramt. Een van de mannen op de scooter overleed ter plaatse, de andere is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.