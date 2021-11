DSM daalt in licht lagere AEX na kwartaalcijfers

Het aandeel DSM werd dinsdag lager gezet op de Amsterdamse beurs. Het speciaalchemieconcern heeft de moeilijkheden met de bevoorrading in het derde kwartaal goed doorstaan en boekte een flink hogere omzet, maar beleggers hadden op meer gehoopt. De aandacht van beleggers ging verder vooral uit naar de Amerikaanse Federal Reserve, die dinsdag begint aan een tweedaagse beleidsvergadering. Ook houden beleggers de ontwikkelingen op de klimaattop in Glasgow in de gaten.