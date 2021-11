In beslag genomen Brits visserschip nog steeds in Le Havre

De afgelopen week in Frankrijk in beslag genomen Britse vissersboot ligt nog steeds vast in de haven van Le Havre. Eerder zei de Britse milieuminister Georg Eustice dat de Franse maritieme autoriteiten de boot hebben vrijgegeven, maar hij vergiste zich erkende korte tijd later zijn ministerie. Het bedrijf dat de boot exploiteert, Macduff Shellfish, liet al weten dat de boot niet mocht uitvaren. Daar is woensdag in Le Havre nog een hoorzitting over.