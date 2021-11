De Franse maritieme autoriteiten hebben een afgelopen week in beslag genomen Britse vissersboot vrijgegeven volgens de Britse minister van milieu George Eustice. Met de in Zeebrugge gebouwde Cornelis Gert Jan visten Britse vissers in Franse wateren. Volgens de Fransen deden ze dat zonder de benodigde vergunningen. De Britten hebben dit tegengesproken.