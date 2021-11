Honderden nieuwe ijsmeesters melden zich na oproep schaatsbond

Honderden mensen willen ijsmeester worden. Bij de schaatsbond KNSB stromen de aanvragen voor die functie binnen nadat de bond vrijdag een campagne was gestart omdat een tekort dreigde aan vrijwilligers die bij vorst zorgen voor natuurijsbanen. In vier dagen tijd hebben zich meer dan zeshonderd mensen gemeld, van wie er vierhonderd daadwerkelijk in aanmerking komen te worden opgeleid tot natuurijsmeester. Rieks Poelman, hoofd Sectie Natuurijs van de KNSB en natuurijsmeester, zegt dinsdag dat de aandacht voor de campagne „overweldigend” is.